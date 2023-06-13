Мэр Москвы осмотрел Окружной общественный центр имени Моссовета после реконструкции

Благодаря работам в общественном центре создали дополнительные возможности для функционирования кружков и секций, а также проведения различных мероприятий

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел после первой за 40 лет реконструкции Окружной общественный центр имени Моссовета в районе Преображенское, а также строящуюся современную поликлинику в районе Богородское.

Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, комплексная реконструкция Окружного общественного центра им. Моссовета - одного из знаковых объектов Восточного округа - прошла с января 2021 по апрель 2023 года. Благодаря ей в общественном центре площадью 8,5 тыс. кв. м были созданы дополнительные возможности для функционирования кружков и секций, а также проведения различных мероприятий. После реконструкции посещаемость центра выросла на 30%. В кружках и секциях занимаются 598 человек. С апреля 2023 года в обновленном здании состоялось более 10 крупных мероприятий, отметили в пресс-службе.

Собянин также посетил новую взрослую поликлинику на Игральной улице в районе Богородское, строительство которой почти завершено, и поручил ускорить ее открытие. "Богородское заканчивает строительство первоклассной поликлиники первого уровня, со всем диагностическим современным оборудованием, функциональным. Сделан уже по самым современным стандартам целый дворец здравоохранения, который будет полностью обслуживать Богородское и частично даже жителей других, соседних районов", - сказал мэр. Он поздравил со скорым открытием поликлиники и её коллектив, "который находился до этого в, мягко говоря, не очень хороших условиях".

Проекты обсуждаются с жителями

Как рассказал мэру префект Восточного административного округа Николай Алешин, в районе Богородское в этом году благоустраивается 22 дворовые территории, а также открывшийся центр "Московского долголетия" и территория детского сада на Краснобогатырской улице, ввод которого после капремонта запланирован на сентябрь. В районе Преображенское благоустраивается 10 дворовых территорий и территория общественного центра "Янтарь". По словам Алешина, за 2018-2023 годы в целом будет благоустроенно 67% территорий этих двух районов.

"Хорошо, главное, чтобы качество соответствовало и удовлетворяло запросы жителей, вы обсуждаете эти проекты с жителями?" - поинтересовался Собянин. Префект подтвердил, что мнение жителей учитывается. "У нас и соучастное проектирование, в частности, по пятому проезду Подбельского", - сказал он. Мэр отметил, что "желательно, все работы должны быть завершены до осени".

"Вам [желаю] быстрее заселяться в поликлинику, осваивайтесь. Так, чтобы в августе месяце первые пациенты к вам пришли", - сказал Собянин главному врачу Консультативно-диагностического центра №2 Вячеславу Бахитову.

Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство взрослой поликлиники на Игральной улице, дом 8 началось в I квартале 2021 года. Новая поликлиника станет головным зданием консультативно-диагностического центра №2, который сейчас занимает старое некомфортное здание 1930 года на Миллионной улице, также сюда переедет его филиал №1. В результате переезда площадь поликлиник района увеличится в 1,4 раза, что позволит установить новое оборудование, организовать дополнительные кабинеты врачей, создать комфортные условия для медперсонала и пациентов. Медпомощь будут получать около 130 тыс. жителей районов Богородское, Преображенское и Метрогородок.