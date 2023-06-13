В Иркутской области заявили об отсутствии масляной пленки в районе столкновения танкеров

В пресс-службе правительства региона также сообщили, что запаха нефтепродуктов нет

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Масляных пятен и запаха нефтепродуктов в районе столкновения двух танкеров на реке Лене в Иркутской области нет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"По информации контрольно-надзорных органов, масляного пятна, запаха, присутствия нефтепродуктов в реке не наблюдается. По информации собственника плавсредства, после аварии вокруг судна выставили 200 м боновых заграждений, высыпали 300 кг абсорбента. Завтра мы будем иметь первые данные по пробам воды и примем решение по снятию либо продлению режима ЧС", - процитировали в сообщении первого заместителя губернатора региона Романа Колесова.

По предварительным данным, в Лену попало около 80 тонн бензина АИ-92. Специалисты отмечают, что это бензин легкой фракции, который легко улетучивается. Он не образует масляной пленки на поверхности воды и берегах водоема.

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров" и ТР-901 произошло в понедельник вечером в районе поселка Алексеевск Киренского района. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. В Киренском районе введен режим ЧС. По информации Роспотребнадзора, водозаборов на Лене ниже от места аварии нет, населенные пункты снабжаются водой из скважин.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что капитан танкера, который перевозил топливо, был в состоянии алкогольного опьянения.

Лена - крупная судоходная река в Восточной Сибири, берет начало в Иркутской области примерно в 10 км от озера Байкал, протекает по Якутии и впадает в море Лаптевых.