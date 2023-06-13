Дума обязала завершать исполнительное производство в течение трех дней после уплаты долга

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что нововведение направлено на защиту граждан, "которые, будучи должниками, исполнили свои обязательства в соответствии с судебным решением"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязанности приставов завершить исполнительное производство о взыскании долгов в течение трех дней после их уплаты.

Документ был внесен на рассмотрение палаты депутатами фракции "Единая Россия" в январе 2022 года. Поправками дополняется закон "Об исполнительном производстве". Новые нормы устанавливают, что постановление об окончании исполнительного производства выносится в течение трех дней со дня поступления в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) информации об уплате долга из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. Как отметил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, нововведение направлено на защиту граждан, "которые, будучи должниками, исполнили свои обязательства в соответствии с судебным решением".

"В действующем законодательстве таких требований нет, поэтому граждане, фактически исполнив свои обязательства должника, могут находиться в этом статусе еще длительное время, что может повлечь за собой нарушения их прав, например, при выезде из страны или при распоряжении своим имуществом, когда на него наложен арест, и так далее", - отметил Пискарев в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что в прошлом году на принудительном исполнении в ФСПП находилось "более 130 млн исполнительных производств". "Учитывая, что по исполнительному производству должник может быть не один, то эта цифра выглядит еще внушительнее. Таким образом, мы видим, что законопроект направлен в поддержку и защиту прав огромного количества наших граждан", - подчеркнул Пискарев.