13 июня, 20:20

Правительство утвердило открытие филиалов ВГТРК в Донецке и Луганске

Офис в Киеве закроется

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило открытие филиалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Луганске и Донецке, при этом представительство ВГТРК в Киеве будет упразднено, следует из опубликованного во вторник постановления правительства РФ.

Документ вносит изменения в приложение к уставу компании. Список филиалов ВГТРК дополнен пунктами "Государственная телевизионная радиовещательная компания "Таврида", "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Севастополь", "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Донецк" и "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Луганск".

При этом, как следует из данных сайта ВГТРК, филиалы "Севастополь" и "Таврида" уже существуют - они освещают события в Крыму.

В разделе "Представительства", согласно постановлению, исключен пункт 2 - "Представительство ВГТРК на Украине, г. Киев". 

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