Очередь фур на выезде из Литвы в Белоруссию уменьшилась за сутки более чем на 100 машин

На контрольно-пропускном пункте в Медининкае утором находилось 530 фур

ВИЛЬНЮС, 14 июня. /ТАСС/. Очередь фур, образовавшаяся в выходные на границе на выезде из Литвы в Белоруссию, за сутки уменьшается более чем на 100 грузовиков. Об этом в среду сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

Согласно данным ведомства, утром в среду на контрольно-пропускном пункте (КПП) в населенном пункте Медининкай (направление на Минск) находилось 530 фур. Сутками ранее здесь простаивали 560, а в понедельник - 660 грузовиков. Аналогичная тенденция наблюдается на всех четырех КПП на въезде в Белоруссию. Как отметила погранслужба, в понедельник очереди уменьшились примерно на 200 фур, во вторник - еще на 100 машин. "Сейчас на границе находятся около 1,5 тыс. машин с прогнозируемым временем пропуска от 19 до 52 часов", - говорится в сообщении.

По оценке ведомства, очереди формируются в результате закрытия Польшей КПП на границе с Белоруссией, после чего водители стали выбирать дорогу через Литву.