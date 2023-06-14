В Петербурге паромная переправа впервые соединила Васильевский остров и Крейсер "Аврора"

Генеральный директор ГК "Астра Марин" Андрей Кузнецов отметил, что такой водный маршрут в два раза быстрее наземного общественного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Паром впервые соединил Васильевский остров и Крейсер "Аврора", поездка займет 20 минут, рассказал журналистам генеральный директор ГК "Астра Марин" Андрей Кузнецов в среду.

"Новая паромная переправа главным образом востребована гостями Петербурга, которые хотят быстро добраться от одной туристической локации до другой. По сравнению с наземным общественным транспортом водный маршрут в два раза быстрее, а по цене сопоставим со стоимостью такси, где есть высокий риск оказаться в "пробке". Линия стала ответом на многочисленные вопросы со стороны наших пассажиров о возможностях добраться по воде до "Авроры". Особенно часто их задают те, кто пользуется переправой между Петропавловской крепостью и Адмиралтейской набережной, и хочет опробовать другие водные маршруты на Неве", - сказал он.

Каждый из пароходов на маршруте рассчитан более чем на 70 пассажиров. Они осуществляют по шесть отправлений в день.