В Москве по городской программе отреставрировали доходный дом Григория Горбунова

После реставрационных работ в здании открыли гостиницу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Инвестор отреставрировал доходный дом Григория Горбунова в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", теперь в здании находится гостиница. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса по экономической политике и имущественно-земельным отношениям.

"По городской программе инвестор отреставрировал объект культурного наследия в районе Преображенское - доходный дом Григория Горбунова 1905 года постройки - и открыл в нем гостиницу. Теперь он получил возможность арендовать здание по ставке один рубль за квадратный метр в год. Льгота от города позволит инвестору сэкономить в 2023 году 15,8 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Отмечается, что в городе с 2012 года действует программа "1 рубль за квадратный метр в год" для арендаторов объектов культурного наследия. Чтобы воспользоваться ею, инвесторы должны принять участие в специальных аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры. Победитель торгов должен в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы. Это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.

"Договор аренды исторического объекта площадью почти 1,2 тыс. кв. м был заключен с инвестором по результатам торгов в 2018 году на 49 лет. Льготная ставка аренды установлена на оставшийся срок действия договора", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Доходный дом промышленника-старообрядца Григория Горбунова расположен по адресу: улица Девятая Рота, дом 16. Он построен из кирпича по проекту архитекторов Юлия Дидерихса и Ольгерда Пиотровича. В начале XX века в нем находилась типография старообрядческой литературы. После реставрационных работ здесь открылась гостиница.

"На первом этаже мы разместили офисные помещения для сотрудников, а на втором и третьем находится непосредственно номерной фонд. Начиная с середины мая гостиница открыта для постояльцев, и мы уже приняли первых гостей", - уточнила операционный директор ООО "Ромэкс" Татьяна Максимова.