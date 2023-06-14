Пушилин назвал тяжелой гуманитарную ситуацию в Артемовске

Врио главы ДНР отметил, что самый главный потенциал - это люди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация на освобожденных территориях ДНР, в том числе в городе Артемовске (украинское название - Бахмут), остается тяжелой. Об этом сообщил журналистам врио главы республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС.

"Гуманитарная ситуация на освобожденных территориях всегда тяжелая, потому что противник не считает их своими территориями, [не считает] своими людей, которые там проживают. Конечно, [противник] старался нанести там как можно больший ущерб. Это касается разных городов разных размеров, будь это маленький поселок Гранитное, город Мариуполь или вот сейчас Артемовск. Нам во многом предстоит восстанавливать это с нуля", - сказал он.

По словам Пушилина, самый главный потенциал - это люди. "Люди на месте хотят жить, развиваться, хотят после нашей победы, [после] специальной военной операции повышать свой уровень жизни. На этом будем концентрировать свое внимание", - отметил он.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.