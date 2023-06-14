14 июня, 12:06

Нарышкин считает, что блокада Ленинграда стала настоящим актом геноцида советского народа

Председатель РИО посетил строящийся под Гатчиной мемориальный комплекс, посвященный жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Блокада Ленинграда, длившаяся 900 дней, стала настоящим актом геноцида советского народа. Об этом заявил в среду председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

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"Через полгода нам предстоит отметить еще один важнейший юбилей - 80-летие полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. В январские дни следующего года всей страной вспомним тех, кто стоял насмерть, защищая Ленинград, и кто перенес все ужасы этого блокадного ада. Сегодня утром я посетил строящийся под Гатчиной мемориальный комплекс, посвященный жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. 900-дневная ленинградская блокада была настоящим геноцидом", - сказал он.

Нарышкин отметил, что мемориальный комплекс возводится при поддержке президента России Владимира Путина. Председатель РИО выразил уверенность, что комплекс станет одной из площадок в рамках памятных предстоящих мероприятий.

В 2023 году исполнилось 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг непокоренного города, а 27 января 2024 года будет отмечаться 80-летие его освобождения от блокады.

Ленинград - единственный в новейшей мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тыс. жителей из 3 млн, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1,5 млн человек. Ранения за время блокады получили почти 34 тыс. человек, без крова остались 716 тыс. жителей города. 

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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