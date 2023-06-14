Россияне, оставшиеся без документов после ЧП в Гагре, получат свидетельства на возвращение

Среди оставшихся без документов в результате стихии - трое взрослых и семеро детей, сообщили в посольстве

СУХУМ, 14 июня. /ТАСС/. Десять граждан Российской Федерации, находившихся на отдыхе в Абхазии, остались без документов в результате стихии, обрушившейся рано утром на Гагрский район. Им будут выданы свидетельства на возвращение в РФ. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов в среду.

"Гражданам России, которые в результате стихии остались без документов, мы оформим свидетельства на возвращение в Россию. Таковых 10 человек, большинство из них дети, все они из Башкирии. У них никаких документов не осталось", - сказал Литвинов.

Как сообщил пресс-секретарь посольства Денис Лавриков, в настоящее время в Гагре работает третий секретарь посольства, который уже встретился с пострадавшими. "Они заполняют необходимые формуляры для последующей выдачи им свидетельств на возвращение в Россию. Приложим максимум усилий, чтобы пострадавшие получили указанные документы в кратчайшие сроки", - сказал Лавриков. Он уточнил, что среди оставшихся без документов - трое взрослых и семеро детей.

По информации администрации Гагрского района, россиян, проживавших в мини-гостинице на месте ЧП, переселили в гостиницу с трехразовым питанием, им будет оказана материальная помощь.