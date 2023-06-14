НКО младше полугода из новых регионов смогут претендовать на гранты президента

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что в 2024 году такой возможности уже не будет, потому что все желающие НКО за этот год успеют пройти обучение

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Обязательное требование о минимальном сроке существования некоммерческой организации в полгода для участия в конкурсе президентских грантов не будет распространяться на НКО из новых регионов, но только в 2023 году. Об этом сообщил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Координационный комитет принял решение, что мы сделаем исключение для вновь созданных некоммерческих организаций из освобожденных регионов. У нас стандартное требование, что меньше полугода организации не может быть, для того чтобы она подала заявку. Один раз в этом году мы понижаем для них требование: говорим, что организация может быть создана за три месяца (к моменту окончания приема заявок на конкурс - прим. ТАСС), она получит право участвовать в конкурсе", - сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

Он добавил, что в 2024 году такой возможности уже не будет, потому что все желающие НКО за этот год успеют пройти обучение. По словам Кириенко, 1 сентября стартует прием заявок на первый конкурс президентских грантов 2024 года. "Когда идет перерегистрация некоммерческих организаций из освобожденных регионов, мы им срок считаем по их первоначальной регистрации, а не с даты перерегистрации. Если они существовали с 2004 года, у них будет срок [начала деятельности] с 2004 года. Тем не менее сегодня много появляется новых коллективов, команд, идей. У нас сейчас очень активно идет программа обучения, уже прошло несколько кругов обучения", - подчеркнул Кириенко.

На заседании координационного комитета 14 июня были определены победители второго конкурса президентских грантов 2023 года. На него было подано более 11 379 проектов из 88 регионов страны, кроме Херсонской области. По решению комитета гранты президента на общую сумму 3,5 млрд рублей выделены 1 504 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Со своей стороны сами НКО привлекают софинансирование на сумму 2,8 млрд рублей (82%). Победившие инициативы смогут стартовать уже 1 июля.

Как отметили в пресс-службе Фонда президентских грантов, некоммерческие организации по-прежнему планируют активно помогать семьям участников СВО, а также "содействовать восстановлению мирной жизни в новых регионах". В перечень победителей конкурса вошли 184 проекта на 534 млн рублей (общий бюджет с учетом софинансирования 948 млн рублей), предусматривающих поддержку семей участников СВО и нуждающихся в новых регионах, а также тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Среди победителей 6 некоммерческих организаций из ЛНР, 2 из ДНР, еще 32 организации из других регионов получат гранты на работу в 4 новых субъектах РФ.