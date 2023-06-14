В Прикамье летние фестивали привлекут более 2,5 млн участников и зрителей

Среди флагманских событий краевого и общероссийского уровня - Международный Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса

ПЕРМЬ, 14 июня. /ТАСС/. Летние фестивали в Пермском крае в год 300-летия краевой столицы привлекут более 2,5 млн участников и зрителей. Ожидается, что до конца августа в регионе пройдет более 250 фестивалей, в том числе федерального уровня, сообщила в среду министр культуры Прикамья Алла Платонова в ходе заседания правительства региона под председательством губернатора края Дмитрия Махонина.

"Задачи фестивалей гораздо шире, чем просто организация досуга. В их числе раскрытие туристического потенциала Прикамья, сохранение и популяризация культурного наследия народов Пермского края, создание условий для развития бизнеса, новых рабочих мест, привлечения инвестиций, самореализации творчески мыслящих и художественно одаренных земляков", - сказал глава региона.

По словам Аллы Платоновой, всего в Прикамье этим летом пройдет более 250 фестивальных мероприятий, на которых ожидается свыше 2,5 млн участников и зрителей. Тематика событий будет разнообразна: от национальных и музыкальных до театральных и кинематографических. "Большинство событий - более 120 - будут организованы муниципалитетами, еще 74 - государственными учреждениями, по традиции еще 59 мероприятий пройдут в рамках проекта "59 фестивалей 59 региона", - отметила министр культуры.

Среди флагманских событий краевого и общероссийского уровня - Международный Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса, который начнется в Перми 22 июня. В этом году в программе фестиваля заявлены две оперы, серия экспериментальных пластических и театральных перфомансов, спектаклей, концерты классической и альтернативной музыки. Затем, с 30 июня по 5 июля, в Губахе (Пермский край) пройдет еще одно крупное ежегодное мероприятие - XII Театральный ландшафтный фестиваль "Тайны горы Крестовой", в рамках которого артисты Пермского театра оперы и балета под аккомпанемент оркестра исполнят под открытым небом прямо на горе Крестовой "Танец с саблями" из балета "Гаянэ" Арама Хачатуряна.

Помимо этого, 17 июня в Перми начнется большой летний фестиваль "Город встреч" с обширной программой музыкальных, танцевальных, спортивных и театральных событий. В частности, в рамках открытия фестиваля у амфитеатра на набережной и возле причалов Речного вокзала пройдут концерты этнической музыки, спектакли, мастерские, визуальные и звуковые шоу. А в 21:00 (19:00 мск) в качестве хэдлайнера фестиваля выступит группа "Чайф" в творческих дуэтах с пермскими исполнителями.

Помимо крупных фестивалей в каждом муниципалитете региона пройдет множество локальных событий, объединенных проектом "59 фестивалей 59 региона". По словам министра культуры Прикамья, эти мероприятия "способствуют развитию муниципалитетов, расширению событийной линейки, развитию человеческого потенциала, обмену опытом и стимулированию событийного туризма". Подробнее обо всех событиях и программе фестивалей можно узнать на сайтах "Пермь-300" и "59 фестивалей 59 региона".

О юбилее Перми

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые пройдут в течение 2023 года. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.