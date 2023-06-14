14 июня, 17:44
ПМЭФ

Тамбовская область восстановит детский корпус Новоайдарской больницы до конца 2023 года

Глава региона Максим Егоров также отметил, что за каждым областным отделением партии "Единая Россия" закреплен детский сад или школа в Новоайдарском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/.Тамбовская область планирует до конца 2023 года восстановить детский корпус Новоайдарской больницы в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), который был разрушен в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС глава Тамбовской области Максим Егоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"К сожалению, пособниками нацистов была разрушена больница в Новоайдарском районе, один из корпусов, и вот сейчас мы до конца года должны восстановить. <…> Там детский был корпус, и мы детский корпус будем восстанавливать", - сказал Егоров.

Егоров сообщил, что в Тамбовской области за каждым районным отделением партии "Единая Россия" закреплен детский сад или школа в Новоайдарском районе, партия обеспечивает образовательные учреждения необходимыми вещами. "Мы первые такое сделали, и я знаю, что наш опыт будет и дальше транслироваться", - добавил он.

В январе 2023 года Егоров сообщал, что регион поможет подшефному Новоайдарскому району в восстановлении больницы, которая получила повреждения в результате удара со стороны ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли намеренный удар реактивными снарядами системы HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате 14 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести.

В июле 2022 года Максим Егоров и исполняющий обязанности главы Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский заключили соглашение о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма, сельского хозяйства и по другим направлениям.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургТамбовская областьЕгоров, Максим БорисовичПМЭФ
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