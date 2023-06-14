Тамбовская область восстановит детский корпус Новоайдарской больницы до конца 2023 года

Глава региона Максим Егоров также отметил, что за каждым областным отделением партии "Единая Россия" закреплен детский сад или школа в Новоайдарском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/.Тамбовская область планирует до конца 2023 года восстановить детский корпус Новоайдарской больницы в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), который был разрушен в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС глава Тамбовской области Максим Егоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"К сожалению, пособниками нацистов была разрушена больница в Новоайдарском районе, один из корпусов, и вот сейчас мы до конца года должны восстановить. <…> Там детский был корпус, и мы детский корпус будем восстанавливать", - сказал Егоров.

Егоров сообщил, что в Тамбовской области за каждым районным отделением партии "Единая Россия" закреплен детский сад или школа в Новоайдарском районе, партия обеспечивает образовательные учреждения необходимыми вещами. "Мы первые такое сделали, и я знаю, что наш опыт будет и дальше транслироваться", - добавил он.

В январе 2023 года Егоров сообщал, что регион поможет подшефному Новоайдарскому району в восстановлении больницы, которая получила повреждения в результате удара со стороны ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли намеренный удар реактивными снарядами системы HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате 14 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести.

В июле 2022 года Максим Егоров и исполняющий обязанности главы Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский заключили соглашение о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма, сельского хозяйства и по другим направлениям.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.