В Грайворонском округе Белогородской области обстрелы ВСУ повредили 416 домов

Как сообщила замглавы администрации Евгения Адаменко, также повреждено около 10 км дорог

БЕЛГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Примерно 10 км дорог и 416 домовладений повреждено в Грайворонском городском округе Белгородской области от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила ТАСС заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата главы администрации Евгения Адаменко.

"На территории Грайворонского городского округа с 22 мая по настоящее время пострадало 416 домовладений, из них разрушено полностью - 6. Также пострадало 16 квартир в двух многоквартирных домах. Повреждено почти 10 км дорог", - сказала Адаменко, добавив, что на данный момент 170 домовладений уже восстановлено.

Оценка ущерба, по ее словам, продолжается. "Еще рано подводить итоги. Как только позволит оперативная обстановка и будет разрешен доступ, мы проведем обследование каждого домовладения. Вопросы решаем в индивидуальном порядке", - пояснила руководитель аппарата.

Говоря о ходе восстановления пострадавших районов, она отметила, что в селе Глотово везде восстановлено электроснабжение, а село Козинка остается частично без электроэнергии. "В остальных населенных пунктах электроснабжение в норме. Водоснабжение села Козинка, как и в остальных селах округа, осуществляется в штатном режиме", - подчеркнула Адаменко.

Для помощи оставшимся в округе жителям, как добавила руководитель аппарата, в городе Грайвороне работает центр сбора и выдачи гуманитарной помощи жителям Козинской и Гора-Подольской сельских территорий. "Жители наших сел, которые покинули свое место жительства и проживают у родственников, те, кто проживают в пунктах временного размещения (ПВР), а также жители, которые остались дома, все получают помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости, таких как бытовая химия, детское питание и одежда. Помощь поступает от всех неравнодушных граждан, от правительства Белгородской области, общественных и некоммерческих организаций городского округа, пункты выдачи также работают в областном центре", - отметила она, подчеркнув, что оставшимся в округе жителям помогают 34 волонтера культуры, а также рядовые граждане и представители общественных организаций.

Также Адаменко отметила, что управлением социальной защиты населения уже производится первая единовременная выплата пострадавшим грайворонцам. "Организовано комплексное взаимодействие с территориальными администрациями, социальным фондом РФ, предприятиями и организациями. Для получения выплаты личное присутствие не требуется. Вся актуальная информация для жителей размещена на официальных страницах администрации Грайворонского горокруга в социальных сетях", - резюмировала руководитель аппарата.