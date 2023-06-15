Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пляжах материковой части Владивостока

По данным специалистов, качество морской воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не рекомендует купаться на пляжах материковой части Владивостока из-за микробиологического загрязнения морской воды, сообщила в четверг на пресс-конференции начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Анна Спорник. В четверг в городе стартует купальный сезон.

"По результатам социально-гигиенического мониторинга мы даем рекомендацию, что на территории материковой части Владивостокского городского округа не рекомендовано купаться, потому что качество морской воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям", - сказала Спорник.

Она рекомендовала жителям и гостям города купаться на островных частях муниципалитета: это острова Русский, Попова и Рейнеке. По словам замначальника управления городской среды администрации Владивостока Евгении Щур, в настоящий момент в городе только один пляж на острове Русском рекомендован для летнего отдыха.

Официальное начало купального сезона в Приморье - 1 июля. Кроме Владивостока списки мест пляжного отдыха уже определили Партизанский муниципальный район и город Находка. Всего в этих списках 20 зон.

В прошлом году только в пляжный сезон - за июль и август - Приморский край посетило около 500 тыс. туристов. В этом году в Приморье планируют за год предоставить туристические услуги 3,5 млн человек.