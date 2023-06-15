В Калининградской области установили особый противопожарный режим

Он продлится по 3 июля 2023 года

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим установлен в Калининградской области с 15 июня по 3 июля. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с установлением на территории Калининградской области V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды <...> установить на территории Калининградской области на период с 15 июня 2023 года по 3 июля 2023 года особый противопожарный режим", - говорится в опубликованном документе.

Органам местного самоуправления рекомендовано создать оперативные штабы для контроля ситуации, принять меры по предотвращению возникновения и распространения природных пожаров, ввести запрет на разведение огня и использование пиротехники, при необходимости ограничить посещение гражданами лесов. Также рекомендовано подготовить пункты временного размещения жителей на случай необходимости.

Ранее губернатор Антон Алиханов сообщал о введении в области режима ЧС регионального характера из-за засухи и гибели посевов. Он пояснил, что в мае 2023 года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению - почвенной засухе.

В Балтийском федеральном университете ТАСС сообщали, что такой засушливой погоды в весенние месяцы в регионе не наблюдалось последние 50 - 60 лет.