15 июня, 18:17

Гутерриш надеется, что визит Блинкена в Пекин поможет выработать стратегию по климату

Как считает генсек ООН, важно, чтобы две страны имели общую стратегию по этой проблеме

ООН, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена 18-19 июня в Китай поможет двум странам выработать стратегию по решению проблем климата.

"Не будет возможности решить проблему климата, с которой мы сталкиваемся, если Китай и США будут враждовать между собой касательно климата, - сказал Гутерриш в четверг на пресс-конференции. - Абсолютно важно, чтобы две страны имели общую стратегию по этой проблеме".

"Я надеюсь, что визит госсекретаря в Пекин внесет вклад в достижение этого", - отметил генсек ООН. 

Теги:
СШАКитайГутерриш, АнтониуБлинкен, Энтони
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