В Париже обсудили борьбу с русофобией и поддержку Донбасса

Французский писатель и историк Дмитрий де Кошко назвал одной из задач ассоциации Stop Russophobie "донесение до общества достоверной информации, не попадающей на страницы крупных европейских СМИ"

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Участники встречи французской ассоциации Stop Russophobie в Русском доме науки и культуры в Париже обсудили борьбу с русофобией и дезинформацией в Европе. Как передает корреспондент ТАСС, на мероприятии также затронули вопросы гуманитарной ситуации в Донбассе и возможности поддержки региона гражданами стран ЕС.

"Поворот в сторону России - это единственная возможность для тех государств, которые хотят избрать для себя другой путь и не желают следовать западным принципам", - сказал заместитель председателя ассоциации Эмманюэль Леруа, добавив, что для борьбы с дезинформацией "нужно рассказывать людям правду, в частности о ситуации вокруг Украины".

По его словам, в последнее время выступать с пророссийской позицией становится все сложнее. "К сожалению, сегодня высказываться в поддержку России не очень безопасно для карьеры. Цель ассоциации - противостоять этому сложившемуся в последнее время порядку", - отметил он.

Как указал французский писатель и историк Дмитрий де Кошко, "одной из задач Stop Russophobie является донесение до общества достоверной информации, не попадающей на страницы крупных европейских СМИ".

Во встрече также приняла участие глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ, которая рассказала о доставке в мае текущего года собранного этой организацией в странах Европы гуманитарного груза в Донбасс. Она добавила, что аналогичная акция планируется в октябре.