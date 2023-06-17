Омская область восстановит в подшефном Стаханове почти 300 домов

Восстановительные работы также пройдут на социальных объектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Омской области планируют еще до начала холодов восстановить в подшефном городе Стаханове Луганской Народной Республики (ЛНР) около 150 многоквартирных и порядка 140 индивидуальных жилых домов, а также родильный дом, школу и многофункциональный центр. Об этом врио главы региона Виталий Хоценко рассказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Восстановим порядка 140 индивидуальных жилых домов и 150 многоквартирных, а также родильный дом, школу, многофункциональный центр. Все планируем сделать в этом году, даже раньше, до наступления холодов", - сказал Хоценко.

Он отметил, что в городе будет установлено пять модульных котельных мощностью до 3 мегаватт, выпущенных в Омске. "Также мы стараемся поддерживать промышленность Донбасса. Сегодня мы вкладываем в развитие Стаханова порядка 600 млн рублей. Я дал поручение, чтобы все, что возможно, покупали там, у местных производителей", - рассказал врио главы Омской области.

По его словам, власти планируют развивать кооперацию омских и донбасских промышленных предприятий. "Часть комплектующих - из Омска, часть - донецких, луганских, конечная продукция собирается в одном из этих регионов. И так будем продвигать совместную продукцию", - уточнил Хоценко.

В июле 2022 года власти Омской области и города Стаханова подписали соглашение о сотрудничестве, область взяла над городом шефство и помогла в 2022 году восстановить 10 социальных объектов и около 200 жилых домов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.