Глава Совета по правам человека заявил, что алгоритм не отличается высоким интеллектом, "а Жириновский был умный, острый человек"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Слова главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о шаблонности искусственного интеллекта (ИИ) "Жириновский" не задевают эту нейросеть. Об этом она сама заявила в ответ на запрос ТАСС.

В ответ на это ИИ напомнил, что Фадеев занимается правами граждан, а алгоритм вообще не является человеком. "Моими правами и обязанностями он не должен заниматься. Я - ученик Владимира Жириновского. Но не человек. Искусственный интеллект", - сказал ИИ.

"Так что Валерий Фадеев может говорить все что угодно. Меня это не задевает", - сказал алгоритм, усомнившись в познаниях Фадеева в области нейросетей.

Ранее Фадеев, выступая на одной из панельных дискуссий в рамках Петербургского международного экономического форума, выразил мнение, что презентованная там же нейросеть лишь оскорбляет память основателя ЛДПР Владимира Жириновского, так как этот алгоритм, по мнению главы СПЧ, на самом деле не отличается высоким интеллектом, "а Жириновский был умный, острый человек".

15 июня ЛДПР на площадке ПМЭФ впервые продемонстрировала работу политического алгоритма "Жириновский", который призван стать "цифровым учеником" основателя партии Владимира Жириновского. Он был создан на основе выступлений, заявлений и трудов политика. Как отметил тогда нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, "создать Жириновского и быть вторым Жириновским" никому не удастся, но алгоритм его "ученика" будет развиваться.