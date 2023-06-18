В Берлине во время строительных работ обнаружили туннель времен ГДР

По данным экспертов, проход был построен для побега в западную часть столицы Германии

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Туннель времен ГДР для побега в Западный Берлин обнаружили в столице ФРГ во время строительных работ. Об этом сообщила в субботу газета B.Z.

Туннель находится под улицей Бернауэр-штрассе и имеет ширину 50 см и высоту 70 см. "В принципе о его существовании было известно. Но геофизические исследования заставляли предполагать, что он пролегает гораздо глубже", - отметили изданию в земельном управлении по охране памятников. По данным ведомства, туннель был обнаружен в начале июня во время строительства нового жилищного объекта.

Бернауэр-штрассе находится на границе столичных районов Веддинг и Митте. Во времена разделенной Германии после начала строительства Берлинской стены в 1961 году дома на одной стороне улицы оказались в восточной части Берлина, а прилегающий к ним тротуар - в западной. Сейчас на Бернауэр-штрассе расположен мемориальный комплекс "Берлинская стена". По оценке историков, только на этой улице было совершено 12 попыток вырыть под землей туннели для побега из ГДР.

Жилищно-строительная компания сообщила, что не будет разрушать туннель или заполнять его бетоном. Его решили оставить для исследований, пишет B.Z.