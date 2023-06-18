Эксперт отметил, что китайская общественность проявляет огромный интерес к русскому языку

Ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов подчеркнул, что "ни о какой отмене русской культуры в КНР или отмене китайской культуры в России, речи, безусловно, не идет"

ПЕКИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Представители китайской общественности, прежде всего молодежь, проявляют огромный интерес к русскому языку и изучают его как в очном, так и в онлайн-формате. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье российский писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов.

"В Китае огромный интерес к русскому языку. Здесь действительно очень много студентов, которые его изучают, многие учат дистанционно", - рассказал писатель. Он принял участие в 29-й Пекинской международной книжной ярмарке (ПМКЯ), на которой был представлен стенд Российской Федерации.

Варламов отметил, что среди многих негативных последствий пандемии было "по крайней мере одно позитивное". "Это развитие онлайн-технологий, что может быть очень полезно именно для изучения иностранного языка, - уточнил он. - Либо же [студенты из Китая] приезжают в Россию, изучают русский язык здесь, это тоже здорово".

Ректор института добавил, что посещает КНР уже пятый или шестой раз и каждый раз отмечает большиие изменения, динамичное развитие этой страны. "Мне бы очень хотелось развивать отношения межвузовского сотрудничества. Очень хочется надеяться, что именно по итогам этой поездки появятся какие-то конкретные планы, - сказал он. - Поскольку я ректор Литературного института, можно установить отношения с китайскими вузами, заниматься обменом студентов, приглашать студентов из Китая учиться в Литературном институте. Это тоже моя задача".

Как заметил Варламов, даже с учетом обоюдной симпатии, которая существует между Россией и Китаем", в культурном отношении у этих стран имеются заметные различия. "На китайский язык переведены по крайней мере три мои книги, сейчас переводится четвертая. Это и романы, и повести, и рассказы. И мне самому интересно, как они [китайские читатели] их [книги Варламова] воспринимают", - добавил он.

Перспективы сотрудничества

По поводу российско-китайских контактов в области культуры эксперт отметил, что крупные геополитические изменения в мире вряд ли на них негативно отразятся. "Ни о какой отмене русской культуры в КНР или отмене китайской культуры в России, речи, безусловно, не идет, - подчеркнул он. - Наоборот: наше сотрудничество может показать важность культурного взаимодействия, неотменимость культуры, подчеркнуть роль культуры в современном мире".

Варламов высказал твердую уверенность, что связи РФ и Китая в этом направлении будут успешно укрепляться. "Я могу еще сказать как член жюри премии "Ясная поляна", <...> у нас есть литературная номинация "Иностранная литература". К нам постоянно приходят книги китайских авторов, - сказал он. - Этих книг будет становиться больше и больше. Мы будем лучше узнавать китайскую литературу, а китайцы будут узнавать нашу, современную. Думаю, этот процесс не остановить".

Алексей Варламов - лауреат множества престижных литературных премий. Помимо китайского его произведения переведены на вьетнамский, испанский, итальянский, немецкий, польский, французский и другие языки.

ПМКЯ проводится с 1986 года и ежегодно привлекает сотни заинтересованных компаний из многих государств, включая Россию. Как уточняется на ее сайте, это крупнейшее из аналогичных мероприятий в Азии и второе по величине в мире. На этот раз ярмарка проходит 15-18 июня, среди стран-участниц в качестве почетного гостя выступает Алжир. Как уточнили организаторы стенда РФ, в дальнейшем их книжная экспозиция будет передана в дар библиотеке Российского культурного центра в Пекине.