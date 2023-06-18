СМИ: из Йемена в Саудовскую Аравию прибыл первый с 2016 года самолет

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, на его борту находились паломники, направлявшиеся в королевство для совершения хаджа в Мекке

ДУБАЙ, 18 июня. /ТАСС/. Самолет с 275 пассажирами на борту совершил первый с 2016 года полет из подконтрольной движению "Ансар Аллах" (хуситы) йеменской столицы Саны в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил в субботу вечером ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

По его сведениям, лайнер вылетел в субботу днем в Джидду. На борту самолета находились паломники, направлявшиеся в королевство для совершения хаджа в священном для мусульман городе Мекка. Планируется, что в Джидду из Саны вылетят еще четыре самолета. Кроме того, будет выполнено 15 рейсов для возвращения паломников в Йемен.

В четверг Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии объявило о намерении облегчить для йеменских паломников полеты из Саны в Джидду, передало Саудовское агентство печати. Как отмечалось, решение было принято для поддержки йеменского народа, облегчения его страданий и удовлетворения его потребностей.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. На этом фоне обострились отношения между Эр-Риядом и Тегераном. В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. 10 марта текущего года было объявлено о достижении договоренности Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении дипломатических отношений. Как отметил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, нормализация отношений между Эр-Риядом и Тегераном положительно скажется на урегулировании конфликта в Йемене.