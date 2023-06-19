18 июня, 22:23

Макрон залпом выпил бутылку пива в честь победы регбистов "Тулузы" в чемпионате Франции

Denis Balibouse/ Pool via AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Denis Balibouse/ Pool via AP

Мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк назвал этот момент теплым и спонтанным

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил победу клуба "Тулуза" в чемпионате республики по регби, залпом выпив бутылку пива. Видео с главой государства опубликовала радиостанция France Bleu.

Макрон находился в раздевалке клуба, его сопровождал мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк. "В раздевалке был очень теплый момент, спонтанный, очень прямой. Президенту было предложено осушить маленькую бутылку пива, и он сделал это через несколько секунд", - отметил он.

"Тулуза" в финале чемпионата Франции, который прошел на стадионе "Стад де Франс", обыграла "Ла-Рошель" со счетом 29:26. 

Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
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