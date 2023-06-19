Медикам Тувы выплатили задолженность в более 32 млн рублей

Долг образовался из-за несвоевременной оплаты "ковидных" отпусков

ТАСС, 19 июня. Более 32 млн рублей "ковидных" выплат медикам Республики Тыва выплачено после вмешательства прокуратуры, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратурой города Кызыла проведена проверка соблюдения трудового законодательства в медицинских организациях. Установлено, что в учреждениях здравоохранения допускались факты несвоевременной оплаты "ковидных" отпусков медицинским работникам, в связи с чем перед персоналом образовалась задолженность в размере свыше 32 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство внесло представления руководителям медицинских учреждений. "Также приняты меры к судебному понуждению по выплате заработной платы работникам за период отпусков. После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед медицинскими работниками на сумму более 32 млн рублей погашена в полном объеме", - сообщили в прокуратуре.