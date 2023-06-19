В Хабаровском крае запустили цифровую систему видеонаблюдения за лесными пожарами

Она направлена на обнаружение и определение координат возгорания

ТАСС, 19 июня. Цифровая система дистанционного мониторинга за лесными пожарами для раннего обнаружения запущена в Хабаровском крае, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"В Хабаровском крае запустили систему дистанционного видеомониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель". Она позволяет следить за 3 млн га леса на территории региона. По мнению специалистов, это позволит быстрее выявлять и ликвидировать возгорания, а значит - минимизировать ущерб", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, система направлена на обнаружение и определение координат возгорания. При выявлении пожара она в автоматическом режиме оповещает об этом специалистов, рассчитывает маршрут до очага и в дальнейшем обеспечивает контроль за тушением. Вся информация поступает в диспетчерский центр Дальневосточной авиабазы охраны лесов.

По информации заместителя министра - начальника управления сохранения лесов краевого министерства лесного хозяйства и лесопереработки Константина Кузнецова, к единой системе подключены 30 камер, 26 из них были приобретены за счет средств президентской единой субсидии, выделенных Минвостокразвития в этом году. "Камеры кругового обзора установлены на вышках сотовой связи. Поэтому большинство устройств сосредоточены в пределах автотрассы Хабаровск - Комсомольск и дороги до Владивостока. Это антропогенно загруженные районы, где лесные пожары в основном происходят по вине человека", - сказал он.

5 мая в регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, по всему краю установилась тогда сухая и жаркая погода. 13 июня в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Хабаровском крае объявили о снятии режима ЧС в лесах регионального характера.