В Новосибирске открыли самый крупный скейтпарк за Уралом

В нем смогут заниматься как дети, так и взрослые профессионалы

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. В новосибирском парке "Арена" рядом с новым ледовым дворцом открыли крупнейший за Уралом скейтпарк. В нем смогут заниматься как дети, так и взрослые профессионалы, сообщила в понедельник в Telegram-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"Открыт первый бетонный скейтпарк в Новосибирке и самый крупный скейтпарк за Уралом. В составе скейтпарка есть детский памптрек для обучения детей и взрослый памптрек для отработки навыков любителей и профессионалов", - написала Терешкова, добавив, что скейтпарк находится в новом парке "Арена".

Строительство парка "Арена" рядом с новым ледовым дворцом в Новосибирске начали в 2021 году, территория занимает более 18 га. При его создании удалось сохранить природный ландшафт обского берега. Вместе с тем обновили зеленые насаждения, на территории высадили более 19 тыс. многолетних цветов, деревьев и кустарников. Зона отдыха обустроена пешеходными и велосипедными дорожками, площадками для детей и занятий спортом.