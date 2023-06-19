В ЯНАО ветеранам боевых действий компенсируют проезд к месту лечения и обратно

Для этого больницам выделят субсидии из окружного бюджета

ТАСС, 19 июня. Ямальские власти ввели новую меру поддержки, которая предусматривает оплату проезда ветерану боевых действий и одному из членов его семьи при направлении на лечение в госпиталь Тюмени. Льготой смогут воспользоваться и участники спецоперации после возвращения домой, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в понедельник.

"Компенсировать стоимость билетов будут медицинские организации региона по месту жительства ветеранов. Для этого больницам выделят субсидии из окружного бюджета. Также проезд оплатят одному из членов семьи участника боевых действий - родителю, супругу или супруге, а также детям от 18 до 23 лет, обучающимся очно", - говорится в сообщении.

Лечение в тюменском госпитале для ветеранов ежегодно проходят порядка 75 ямальцев. Помощь оказывают узкопрофильные врачи: неврологи, психотерапевты, эндокринологи, кардиологи, хирурги, урологи, офтальмологи, отоларингологи. Курс подбирается индивидуально, его продолжительность составляет около двух недель.

На Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова разработан комплекс из почти 50 мер поддержки участников спецоперации и их близких. Они охватывают различные сферы: соцзащита, здравоохранение, культура, спорт, образование, детский отдых. В поддержку входят различные выплаты, реабилитационные сертификаты, компенсации за посещение детского сада и обучение в вузе для детей военнослужащих, содействие в трудоустройстве супругам и другое. Дети бойцов обеспечены льготными путевками в лагеря, могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а с нового учебного года войдут в категорию получателей горячего питания в школьных столовых и колледжа.