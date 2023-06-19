Акции ко Дню памяти и скорби проведут более 50 стран

Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко отметила, что в 2023 году мест проведения акций станет больше

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны" пройдут ко Дню памяти и скорби с 21 на 22 июня по всей России, в том числе и в новых регионах страны. Также акции проведут более 50 стран мира, сообщила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.

"Акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны" пройдут в ночь с 21 на 22 июня в 89 регионах России, а также за рубежом. <...> Наши акции пойдут в более 50 государствах, среди них, например, Бразилия, Тунис, Ливан, Панама, Киргизия, Азербайджан, Узбекистан и другие государства", - сказала она на пресс-конференции, приуроченной ко Дню памяти и скорби.

Занко отметила, что в этом году мест проведения акций станет больше. В прошлом году было 1 250 точек, в этом - более 1,5 тыс. Адреса размещены на сайте волонтерыпобеды.рф. В целях безопасности на сайте не стали размещать адреса в новых регионах, их можно узнать, обратившись в региональные представительства движения.

"В этом году мы также предлагаем зажечь свечи в память о погибших участниках специальной военной операции" - добавила она.