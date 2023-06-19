Под Петербургом в Финский залив выпустили первых трех тюленят после реабилитации

Все животные прошли курс лечения и набрали необходимый вес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. В Ленинградской области специалисты Фонда друзей балтийской нерпы совместно с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выпустили в Финский залив трех первых в этом году детенышей серых тюленей после реабилитации.

"Сейчас мы выпустили трех балтийских серых тюленей. Тюленя Дамбика - это был первый тюлененок этого года, он был найден на дамбе. Второй тюлененок - это у нас была Выборгуша из Выборга в очень тяжелом, очень истощенном состоянии. <…> И тюлененок Пасха, она возобновила нашу добрую традицию о пасхальном тюлене: то есть каждую пасху люди <…> находят истощенных маленьких тюленят", - рассказала журналистам научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

Руководитель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев совместно с "Водоканалом" перевез тюленей из Центра оказания помощи морским млекопитающим, расположенного на базе предприятия, после восстановления на берег Финского залива в бухту Желтую. Все животные прошли курс лечения, набрали необходимый вес (Дамбик - 51 кг, Выборгуша - 37 кг, Пасха - 35 кг).

"Лучше выпускать [тюленей] сейчас, а не в начале лета, это самое оптимальное время. Сейчас прогревается вода, у них впереди два или три месяца теплой воды, у них масса мальков рыбы, на которую охотиться легко. Сейчас все тюлени, которые там обитают, уже спокойные, доброжелательные, с ними можно знакомиться", - сказал Алексеев.

Как напомнила пресс-служба "Водоканала", Дамбик был найден на территории петербургской дамбы. Вес детеныша составлял всего 15 кг, что почти в три раза меньше нормы. Выборгуша была замечена местными жителями в Выборге в Ленинградской области и весила 11 кг. Пасху специалисты нашли в пасхальное воскресенье на Ласковом пляже в Курортном районе Петербурга. Вес самки был всего 13 кг.

О реабилитации

Андриевская отметила, что детеныши поступают в разном состоянии: кто-то сильно истощен, кто-то поражен гельминтами, тюленьими вшами, кто-то с травмами, ранами, пневмонией. Поэтому к каждому нужен свой подход и план реабилитации.

"Первые две-три недели, это такое время, когда происходит интенсивное лечение, оказание помощи. Уже после этого, когда от всех проблем их вылечили, мы их откармливаем. И тогда в день они прибавляют до 600-800 г. А едят они хорошо: серые тюлени едят до 5 кг сельди, нерпы едят около 2-2,5 кг мойвы. Поэтому темпы роста достаточно высокие, за 1,5-2 месяца нам удается подготовить их к выпуску", - объяснила специалист.

Андриевская сообщила, что в этом году в Центр поступило среднее количество детенышей - девять: шесть малышей кольчатой нерпы и три - серого тюленя. Обычно к специалистам попадает в год по 16-20 одиноких нерпят и тюленят.

"Произошло это потому, что основной массив с тюленятами унесло на центр залива и унесло ветром из российских территориальных вод", - сказала научный сотрудник.

О фонде

"Фонд друзей балтийской нерпы" зарегистрировали в Петербурге в 2014 году. В прошлом году ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провел масштабный ремонт в центре реабилитации, работающем на базе очистных сооружений предприятия. Ресурсы центра позволяют проводить реабилитацию одновременно 30 животных. С 2014 года были спасены и возвращены в дикую природу более 150 нерп и тюленей. Детенышам, которые попадают в центр, дают имена. Наиболее известными стали Крошик и Шлиссик, они так и не вернулись в дикую природу, а остались жить в центре.