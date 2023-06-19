В Подмосковье в 2023 году расчистят около 40 водоемов

Работы проведут в Чехове, Сергиевом Посаде, Серпухове, сразу семи водоемов - в Одинцово

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 40 водоемов планируется расчистить в 28 городских округах Московской области в рамках программы "100 прудов и озер". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"У жителей большой запрос на отдых возле воды, прогулки. В Подмосковье действует программа по очистке прудов и озер. В этом году почистим объекты в Чехове, Сергиевом Посаде, Серпухове, сразу 7 - в Одинцово. Всего - 40 водоемов. Мы уже очистили много водных объектов, но вместе с тем, важно поддерживать там порядок. В Бронницах, Луховцах, Наро-Фоминске, Воскресенске и Щелково прошу обратить внимание на водоемы, которые мы уже привели в порядок, чтобы они ни в коем случае опять не превращались в место, которое разочаровывает наших жителей", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что работы пройдут в 28 городских округах, объекты были отобраны в рамках голосования на портале "Добродел".

В материале отмечается, что в период с 2021 по 2022 годы в рамках программы было расчищено 114 прудов общей площадью более 510 га.