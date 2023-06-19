Кабмин учредил для студентов стипендии им. Валиева в размере 55 тыс. рублей

Она будет выплачиваться за значительные достижения в области электронной промышленности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении стипендий имени К. А. Валиева для студентов, имеющих значительные достижения в области электронной промышленности. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учредить начиная с 1 сентября 2023 года для студентов федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющих значительные достижения в области электронной промышленности, - 50 стипендий имени К. А. Валиева в размере 55 тыс. рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно", - говорится в постановлении.

Кроме того, учреждены 30 стипендий в размере 75 тыс. рублей для аспирантов.

Камиль Валиев - советский и российский физик, профессор, научный руководитель Физико-технологического института РАН.