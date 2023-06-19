19 июня, 17:10

Минздрав предложил расширить категории получателей спецвыплат для медработников

Предлагается установить выплаты медработникам с высшим немедицинским образованием, "преимущественно работающим в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, которым предлагается расширить категории получателей специальных социальных выплат для медработников. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Согласно проекту постановления, специальные социальные выплаты в размере 11 тыс. 500 рублей смогут получать врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, которые в ходе своей деятельности осуществляют прижизненные гистологические и цитологические исследования", - говорится в сообщении.

Проектом документа также предлагается установить выплаты медработникам с высшим немедицинским образованием, "преимущественно работающим в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях", добавили в пресс-службе. Они будут распространяться на работников центральных районных, районных и участковых больниц, а также на работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу прикрепленному населению. Охват выплатами в этом случае составит порядка 3 тыс. работников с высшим немедицинским образованием.

"Кроме того, <…> высшим исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано установить за счет средств бюджетов регионов специальные социальные выплаты для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию", - сообщили в пресс-службе.

Проектом документа также рекомендуется установить специальные социальные выплаты медицинским работникам, работающим в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация