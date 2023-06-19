Совет Федерации рассмотрит предложение о включении водовода в трех районах Чувашии в ФАИП

С такой инициативой на заседании выступил зампредседателя кабмина республики, полномочный представитель региона при президенте РФ Алексей Ладыков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Предложение включить проект строительства водовода в трех районах Чувашии без центрального водоснабжения в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) войдет в постановление Совфеда о государственной поддержке социально-экономического развития республики. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко на расширенном заседании комитета с участием представителей органов госвласти Чувашии на тему "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики".

"В материалах заседания комитета имеется проект постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Чувашской Республики, который подготовлен для принятия за основу на 547-м заседании Совет Федерации, которое состоится 21 июня текущего года. Далее мы будем его дорабатывать. В целом предложение принять его на 548-м пленарном заседании, которое запланировано на 5 июля текущего года", - сказал Шевченко.

С инициативой на заседании выступил зампредседателя кабмина республики, полномочный представитель Чувашии при президенте РФ Алексей Ладыков. Он пояснил, что обеспечение водоснабжением Батыревского, Комсомольского районов и южной части Шемуршинского района республики является одним из острых вопросов.

"По целевым показателям федеральной программы "Чистая вода" доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, за последние годы существенно выросла и на сегодня составляет 91,6%. Но для трех районов Чувашии, где никогда ранее не было централизовано водоснабжение, вопрос продолжает стоять в повестке. Это касается 50 тыс. жителей республики, проживающих в 90 населенных пунктах", - уточнил Ладыков.

По словам Ладыкова, проект строительства водохранилища и системы водопровода начал разрабатываться еще при первом президенте Чувашии Николае Федорове. "Федеральный проект "Чистая вода" позволил привлечь нам 1,5 млрд рублей и построить водохранилище в Шемуршинском районе. Следующий шаг - проект по строительству 11 пусковых комплексов водовода в трех районах протяженностью 310 км и комплекса водозаборных сооружений для очистки воды", - сказал он.

Ладыков также заявил, что в этом году благодаря проекту "Чистая вода" будет завершено строительство шести из 11 комплексов, которые охватят 190 км. "Магистральная водопроводная система будет завершена, но в самих поселках и деревнях, повторюсь, их 90, по сути, нет распределительных сетей водоснабжения, и люди берут воду из колодца. <...> Средства на подготовку проектно-сметной документации из регионального бюджета выделены, и к концу этого года мы будем иметь проект с экспертизой стоимостью строительно-монтажных работ на 1 млрд рублей. А общая потребность для завершения проекта, по нашей оценке, составляет примерно 5 млрд рублей", - подчеркнул он.