Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за "зацепера"

Помеха обнаружена на крыше электропоезда на остановочном пункте Луговая

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Электрички на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданиями из-за "зацепера", обнаруженного на крыше поезда. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Движение поездов дальних маршрутов Савеловского направления МЖД затруднено из-за "зацепера", обнаруженного на крыше электропоезда на остановочном пункте Луговая", - значится в сообщении.

Московская железная дорога отмечает, что принимаются все необходимые меры для стабилизации графика, и просит граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, не оставаться равнодушными к безответственному поведению подростков. "Если вы увидели "зацепера", незамедлительно сообщите об этом локомотивной бригаде или сотрудникам полиции", - заключили в пресс-службе.