В Монтевидео объявили режим ЧС из-за нехватки пресной воды

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу также сообщил, что власти освободят от налога бутилированную воду

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Уругвая ввело режим чрезвычайной ситуации в сфере водоснабжения в Монтевидео из-за засухи. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской республики Луис Лакалье Поу.

"Мы только что ввели режим ЧС в сфере водоснабжения в столичной зоне. Это позволяет нам быстрее и в упрощенном порядке выполнять юридические формальности", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале администрации президента.

Глава государства также сообщил, что власти освободят от налога бутилированную воду. "Без этого налога цены должны заметно снизиться", - добавил он. Кроме того, президент объявил, что во вторник начинаются работы по созданию водохранилища на реке Сан-Хосе.

Из-за продолжительной засухи источники, из которых обычно снабжается Монтевидео, обмелели, и для водоснабжения стала использоваться вода с более высоким содержанием натрия. В мае Министерство здравоохранения Уругвая рекомендовало жителям Монтевидео сократить потребление соли из-за измененного состава воды.