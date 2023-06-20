Красная площадь и Мавзолей Ленина будут закрыты для посетителей 24 июня

В ФСО сообщили, что это связано с проведением мероприятий

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии Красной площади и Мавзолея Ленина для посетителей в субботу, 24 июня.

"24 июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", - сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО, но не уточнили, о каких именно мероприятиях идет речь.

Мавзолей Ленина обычно открыт для посетителей по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00 мск.