В Башкирии из-за форума регионов РФ и Белоруссии перенесли выходной с 24 на 27 июня

Распоряжение обязательно для государственных органов республики и подведомственных учреждений

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о привлечении к работе госслужащих в субботу, 24 июня. Выходной будет перенесен на вторник, 27 июня, в связи с проведением в столице республики X юбилейного Форума регионов России и Белоруссии, сообщила пресс-служба главы региона во вторник.

"Глава [Республики] Башкортостан Радий Хабиров подписал распоряжение о привлечении к работе 24 июня 2023 года руководителей и специалистов, занимающих должности государственной гражданской службы республики. В соответствии с документом, привлеченным к работе в эту субботу жителям предоставят день отдыха во вторник, 27 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Распоряжение обязательно для государственных органов республики и подведомственных учреждений. Аналогичное решение рекомендовано принять органам местного самоуправления отношении муниципальных служащих. Кроме того, привлечь к работе 24 июня трудовые коллективы предлагается работодателям республики. "На еженедельном оперативном совещании премьер-министр правительства [Республики] Башкортостан Андрей Назаров пояснил, что дополнительный выходной 27 июня предоставят в связи с проведением в Уфе мероприятий X юбилейного Форума регионов России и Белоруссии. А 28 июня в республике отметят религиозный праздник Курбан-байрам", - добавили в пресс-службе.