Голикова: федеральный этап ярмарки трудоустройства охватит около 320 тыс. человек

Он пройдет 23 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет 23 июня на более чем 1,3 тыс. площадок по всей стране. Их смогут посетить около 320 тыс. человек, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводится впервые. Первый (региональный) этап прошел 14-15 апреля в формате очных мероприятий. В ходе второго этапа в дополнение к офлайн-формату создано единое онлайн-пространство на портале "Работа России" 2023.trudvsem.ru с витриной работодателей и деловой программой.

"На текущий момент к федеральному этапу ярмарки присоединились почти 14 тыс. работодателей по всей России. Планируется, что 23 июня мероприятия ярмарки на 1 353 площадках смогут посетить очно около 320 тыс. человек", - привели слова Голиковой в пресс-службе Минтруда РФ.

Вице-премьер добавила, что по итогам регионального этапа уже трудоустроены 49,3 тыс. человек, это говорит об эффективности нового формата мероприятия.

"Мы видим, что формат востребован у работодателей. Количество вакансий, представленных на этой ярмарке, даже несколько выше, чем в апреле. Компании представляют свыше 360 тыс. рабочих мест", - отметила Голикова.

Онлайн-марафон

Как уточнили в пресс-службе Минтруда РФ, в день Всероссийской ярмарки трудоустройства при поддержке Российского общества "Знание" и информационного агентства ТАСС состоится восьмичасовой онлайн-марафон - более 40 спикеров в режиме онлайн обсудят ситуацию на рынке труда. Он начнется в 7:00 мск и продлится до 16:00 мск.

Отмечается, что деловая часть мероприятия будет транслироваться сразу из четырех городов. Стартовая площадка запланирована во Владивостоке - там пройдут сразу две онлайн-сессии, посвященные вопросам трудоустройства выпускников и преимуществам работы на Дальнем Востоке. В Екатеринбурге на площадке ТАСС пройдет обсуждение механизмов привлечения молодежи. В Москве, также на площадке ТАСС, развернется дискуссия про рынок труда в целом, включая новый закон о занятости, а завершится марафон в Туле.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" поможет каждому соискателю найти именно те возможности и вакансии, которые подходят именно в его жизненной ситуации. Помимо быстрого трудоустройства, Всероссийская ярмарка будет полезна и для формирования представления о ситуации на рынке труда в целом", - цитируют в сообщении главу Минтруда РФ Антона Котякова.

В ведомстве добавили, что каждый регион России запланировал свою программу ярмарки с учетом специфики локального рынка труда. Так, соискателям представят наиболее привлекательные вакансии, возможности переобучения и поддержки в переезде, промтуры на производственные площадки, мастер-классы и тренинги. Участие в мероприятии бесплатное для всех желающих.