20 июня, 10:01

В Подмосковье с начала года отремонтировали более 30 объектов здравоохранения

В частности, в результате работ обновили учреждения сферы здравоохранения в Клину, Химках и Воскресенске

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ремонтные работы провели в 32 объектах сферы здравоохранения Московской области с начала 2023 года, в том числе в 15 поликлиниках и 3 стационарах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы создаем удобные зоны ожидания врача, размещаем на объектах современную навигацию, электронные табло с графиком приема специалистов. Устанавливаем новую медицинскую мебель и оборудование. С начала года в Подмосковье отремонтировали 32 объекта здравоохранения", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что ремонтные работы были проведены в 15 поликлиниках, 13 амбулаториях, 3 стационарах и 1 ФАПе. В результате проведенных работ обновили учреждения сферы здравоохранения в Клину, Химках, Воскресенске и других городских округах. 

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