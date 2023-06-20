Лебедев: санкции не влияют на связи РФ со странами Азии в судебно-правовой сфере

Председатель Верховного суда отметил, что страны Юго-Восточной Азии активно настроены на расширение взаимодействия в судебно-правовой сфере с Россией

ХАНОЙ, 20 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Юрий Денисович/. Россия поддерживает традиционно дружеские и доброжелательные отношения в судебно-правовой сфере со многими азиатскими странами, на которых никак не сказываются западные санкции. Об этом заявил во вторник в интервью ТАСС председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, находящийся с визитом во Вьетнаме.

"У нас очень высокий уровень взаимодействия в судебно-правовой сфере, очень активные, очень доброжелательные отношения и высокое качество сотрудничества с Верховным народным судом КНР, Верховным судом КНДР, с судебной системой Республики Союз Мьянма, также прекрасные отношения с Лаосом и Таиландом", - отметил Лебедев. "Западные санкции пытаются как-то повлиять на эти связи, но мы продолжаем свое сотрудничество, и ничто не сможет помешать решению вопросов беспрепятственного доступа гражданина к правосудию. Суды вне политики", - подчеркнул председатель Верховного суда РФ.

Суд, по его словам, всегда выступает институтом укрепления стабильности в обществе и устранения конфликтов, это его главное содержание. "Сегодня вводить какие ограничения в этом направлении неправильно, это понимают все коллеги в зарубежных странах. Мы солидарно выступаем за необходимость обеспечения беспрепятственного доступа к нормальному, справедливому правосудию", - указал Лебедев.

Председатель Верховного суда обратил внимание, что страны Юго-Восточной Азии активно настроены на расширение взаимодействия в судебно-правовой сфере с Россией. "Они с очень большим вниманием относятся к нашему опыту, обращаются за помощью, поскольку у нас многие институты в судебно-правовой сфере работают, которых нет еще здесь", - рассказал Лебедев. Он также сообщил, что пригласил посетить с визитом Россию председателя Верховного народного суда Вьетнама Нгуен Хоа Биня, которого хочет познакомить не только с работой Верховного суда РФ, но и с деятельностью судов на местах.