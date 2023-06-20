В Нижегородской области рассказали, сколько судов потребуется для речных перевозок

По словам губернатора региона Глеба Никитина, организация такой сети потребует 76 судов

ТАСС, 20 июня. Организация сети скоростных речных перевозок от Рыбинска до Астрахани потребует 76 судов. Они обеспечат перевозку более 1,5 млн человек ежегодно, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании по развитию внутренних водных путей с участием президента России Владимира Путина.

"У нас сформирована финансовая операционная модель, которую мы можем тиражировать для организации масштабной сети скоростных речных перевозок. <…> Мы уже посчитали возможную модель, что необходимо для организации перевозок судами на подводных крыльях от Рыбинска до Астрахани, то есть по всей акватории. Для этого, по нашим подсчетам, требуется как минимум 76 судов, включая 51 "Валдай" и 25 "Метеоров". И такой флот обеспечит перевозку более 1,5 млн пассажиров ежегодно", - сказал Никитин.

Он отметил, что в течение трех лет Нижегородская область развивает собственную флотилию. Речные пассажирские маршруты, которые выполняются на судах на подводных крыльях, запущены в пять регионов. По его словам, для запуска маршрутной сети перевозок по всей Волге необходима поддержка, аналогичная субсидированию межрегиональных авиаперелетов. "Целесообразно установить нулевую ставку по НДС для перевозок скоростным речным транспортом, как это сделано, например, для пригородных пассажирских перевозок и для автомобильного транспорта", - сказал губернатор Нижегородской области.

Никитин попросил президента поручить проработать формы поддержки межрегиональных операторов на Волге, а также создания зарядной инфраструктуры для судов на подводных крыльях.