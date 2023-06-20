В Белгородской области отменили пропуска на въезд и выезд в Шебекино в дневное время

При этом силовики имеют право при необходимости досматривать машины

ТАСС, 20 июня. Пропуска на въезд и выезд отменили в неоднократно подвергавшийся обстрелам со стороны Украины Шебекино Белгородской области с 21 июня. При этом силовики имеют право при необходимости досматривать машины, сообщил во время прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 06:00 до 21:00 машины в Шебекино будут проезжать свободно, без всяких пропусков. Но с 21:00 до 06:00 въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен. Но полиция и ГИБДД в случае необходимости будут отдельно проверять то, что покажется им требующим дополнительной проверки", - сказал Гладков.

На вопрос женщины об очередях по выписке пропусков в Шебекино, губернатор ответил, что полиция на въезде нужна, чтобы обеспечить сохранность имущества жителей, которые покинули свои дома. "Мы должны четко понимать, кто находится в пустом городе, поэтому эта работа была организована", - подчеркнул Гладков.