Украинские участники форума в Бонне включили звук воздушной тревоги во время речи Муратова

В медиагруппе Deutsche Welle, которая является организатором мероприятия, отметили, что "на демократическом форуме возможны и формы открытого протеста"

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Украинские участники ежегодного международного медийного форума Global Media Forum (GMF) в Бонне во время выступления российского журналиста, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова включили звук воздушной тревоги. Об этом сообщила во вторник медиагруппа Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом), которая является организатором мероприятия.

В какой-то момент во время речи журналиста "отчетливо раздался сигнал воздушной тревоги, записанный, видимо, на смартфон". "Позднее из публикаций в соцсетях стало ясно, что это была акция участников GMF из Украины", - отметила DW. По ее данным, тем самым они стремились "напомнить о непрекращающихся российских ракетных ударах по украинским городам". В то же время "далеко не все" сидевшие в зале поняли, что произошло.

В ответ на просьбу дать оценку акции глава отдела корпоративных коммуникаций DW Карла Хагеман заявила корреспонденту ТАСС, что "GMF является платформой для встреч и обмена мнениями среди людей с различными перспективами, точками зрения и опытом". "На демократическом форуме возможны и формы открытого протеста", - отметила она. Хагеман утверждала, что DW рада участию в мероприятии Муратова и считает его речь "очень впечатляющей". По ее словам, выступление журналиста получило много одобрительных оценок. Оно было посвящено, в частности, оценке СВО и ситуации со свободой прессы в России, сообщила Хагеман.

DW напомнила, что заявленное участие Муратова в форуме вызвало критику украинской стороны в соцсетях еще до открытия конференции. "Мы видим, что украинцы больше не хотят говорить с русскими - и наоборот", - приводятся в сообщении DW слова ее генерального директора Петера Лимбурга.