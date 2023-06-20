Стационар районной больницы в Шебекине начнет работать в дежурном режиме

Дальнейший режим работы будет скорректирован

ТАСС, 20 июня. Дежурные бригады медиков начнут принимать пациентов в стационаре Шебекинской районной больницы Белгородской области с 21 июня. Дальнейший режим работы будет скорректирован, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам рабочей поездки регион уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"С завтрашнего утра в режиме дежурных бригад заработает стационар районной больницы. Будут принимать терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, травматолог, хирург и реаниматолог. В дальнейшем посмотрим на потребность и потоки пациентов, и будем эту работу корректировать", - написал Гладков.

Он отметил, что многие жителей пожилого возраста находятся в пунктах временного размещения в Белгороде, и узкие специалисты работают там.

По словам губернатора, в Шебекине ведется оценка ущерба, нанесенного обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. "Чтобы максимально быстро ее выполнить, мы собрали специалистов из всех районов и округов Белгородской области, из органов государственной власти. Сейчас более 450 человек одновременно проводят мониторинг и комплексную оценку поврежденного жилья", - отметил губернатор.

Он добавил, что до осенних дождей нужно успеть заменить стеклопакеты и выполнить кровельные работы. При этом восстановление подачи электроэнергии и водоснабжения на ряде улиц завершается, в целом энергоснабжение города возобновлено.

1 июня в Шебекинском округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. В связи с массированными обстрелами местных жителей начали вывозить в пункты временного размещения в пяти муниципалитетах области, часть - переехала в регионы ЦФО. 16 июня Гладков сообщил, что, предварительно, в Шебекино более 700 частных домовладений и 113 многоквартирных домов получили различные повреждения.