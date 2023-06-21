На древнем форуме Арджентина в Риме открыли пешеходный маршрут

Посетители могут по специальным панелям с описанием и сделанным при помощи моделей 3D рисункам первоначального облика зданий проследить историю этой достопримечательности от III века до н. э. до 20-х годов ХХ века

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Новый пешеходный маршрут в одном из античных форумов - форуме Арджентина - открылся в центре Рима, пополнив пакет туристических достопримечательностей. Первые туристы смогли пройти по специально выстроенным настилам во вторник, передает корреспондент ТАСС.

Посетители теперь, после многолетней кропотливой работы археологов и реставраторов, смогут в непосредственной близости рассмотреть то, что осталось от древнего храмового комплекса, восходящего ко временам до н. э. Благодаря специальным панелям с описанием и сделанным при помощи моделей 3D рисункам первоначального облика зданий посетители могут проследить историю этой достопримечательности от III века до н. э. до Средневековья, а затем до 20-х годов ХХ века, когда при постройке новых кварталов и при разрушении старых зданий был обнаружен античный форум. Знаменит он не только храмами республиканской эпохи, но и тем, что именно здесь, а не на ступеньках Курии на Римском форуме был убит Юлий Цезарь. Эту версию несколько лет назад окончательно подтвердили испанские археологи. В новом музейном пространстве собрали 2 тыс. артефактов, найденных на территории комплекса, включая большую голову богини дикой природы Феронии, которой был посвящен один из четырех храмов, и надгробный камень римской эпохи с латинской надписью: "Держись подальше от моей могилы".

"Этот важный археологический объект города - один из немногих хорошо сохранившихся памятников Римской республики", - сказал Клаудио Паризи Пресичче, директор департамента археологических музеев Рима. Он напомнил, что эта античная зона претерпела примерно такую же историю, как и все древнеримские центры: с падением Римской империи он был заброшен, затем перешел во владенье церкви, и оставшиеся перестроенные здания использовались под монастырь. К Х веку там начали возникать аристократические усадьбы, а на руинах античного храма была построена христианская церковь, посвященная святому Николаю, которая не сохранилась.

Название площадь Торре-Арджентина получила в честь средневековой башни, вокруг которой находились лавки торговцев серебром. Возможно, этот факт подтолкнул знаменитую итальянскую ювелирную компанию Bulgari финансировать реконструкцию этой античной зоны. Свою историю она берет от греческого мастера по серебру Сотирио Булгари, осевшего в Риме в конце XIX века. Для знаменитого дома это не первый меценатский проект в Вечном городе. Недавно при его финансовой поддержке был восстановлен и вновь открыт для посещений мавзолей Августа.

Форум Арджентина, хотя там давно проводились исследовательские работы, был всегда виден прохожим, но с высоты современного уровня дороги. Вниз могли спускаться только специалисты и кошки. Неофициальное название у этого форума - "кошачий" - за обилие этих животных, которые подкармливаются за счет муниципалитета.