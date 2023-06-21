В Госдуму внесли законопроект о возврате летнего времени

Кабмин документ не поддержал

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции КПРФ во главе с зампредседателя комитета палаты по региональной политике Михаилом Матвеевым внесла на рассмотрение Думы проект о возврате к сезонному переходу на летнее и зимнее время. Документ опубликован в думской электронной базе в среду.

Инициатива предусматривает внесение изменений в закон "Об исчислении времени". Так, в законе предлагается прописать, что "в целях рационального использования светлого времени суток" на территории РФ осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно "в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад".

В сопроводительных документах к законопроекту также представлено официальное заключение правительства РФ, которое не поддерживает законопроект. Как указывают в кабмине, авторы не обозначили объемы и источники финансирования, которые потребуются на реализацию законопроекта. Также не обозначены "основные технологические и организационные мероприятия, необходимость проведения которых будет обусловлена предлагаемым сезонным временем", включая изменения расписания транспорта, сетки телевещания, перепрограммирование электросчетчиков.

21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "Об исчислении времени", которые вступили в силу 26 октября того же года. Согласно документу московское время стало соответствовать UTC+3, число часовых зон увеличено с 9 до 11. В итоге Россия возвратилась к зимнему времени - в 02:00 26 октября 2014 года.