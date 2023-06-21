На месте брошенной стройки в Щербинке построили станцию скорой помощи

В частности, в здании обустроили комнаты амбулаторного приема с перевязочной, комнаты для предрейсовых медосмотров и отдыха персонала

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подстанцию скорой медицинской помощи построили на месте объекта незавершенного строительства на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда №728. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В микрорайоне Щербинка на месте объекта незавершенного строительства появилось современное здание на 20 автомашин скорой помощи. К настоящему времени станция построена и введена в эксплуатацию", - сказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что в здании обустроили комнаты амбулаторного приема с перевязочной, комнаты для предрейсовых медосмотров и отдыха персонала, кладовые с запасом медикаментов и другими помещениями, необходимыми для полноценного функционирования медицинского учреждения.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что строительство объекта на этом месте началось в 2014 году и приостановлено в 2017 году на стадии фасадных работ в связи с необходимостью смены недобросовестного генподрядчика. "По итогам проработки на оперативной группе по объектам незавершенного строительства вопроса возобновления строительства объекта принято решение о целесообразности корректировки проекта с приведением его в соответствие к современным медицинским требованиям и действующим строительным нормативам", - добавил он.

Так, в 2020 году объект был передан другому застройщику, который скорректировал проект и завершил работы по нему.

"С начала 2011 года оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 643 объектам. Из них: 186 объектов введены в эксплуатацию, возобновлена работа на 260 объектах, 197 конструкций демонтированы, а территории благоустроены", - заключили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.