В Прикамье в 2024 году намерены построить Школы креативных индустрий

По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, в них школьники смогут попробовать себя в инновационных творческих специальностях и обучиться современным профессиям, востребованным на рынке

ПЕРМЬ, 21 июня. /ТАСС/. Школы креативных индустрий появятся в Пермском крае в 2024 году. На их создание из федерального бюджета выделено порядка 100 млн рублей, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"В Пермском крае появятся Школы креативных индустрий! Мы единственный регион, кому одобрили сразу две заявки в конкурсе Министерства культуры РФ - получим из федерального бюджета почти 100 млн рублей на создание современных центров дополнительного образования для детей. Они появятся в Пермском музыкальном колледже и в Пермской детской музыкальной школе № 6", - сообщил Махонин.

По словам главы Прикамья, Школы креативных индустрий открываются по федеральному проекту "Придумано в России". В них школьники могут попробовать себя в инновационных творческих специальностях и обучиться современным профессиям, востребованным на рынке. В частности, в Пермском музыкальном колледже появятся 30 оборудованных студий по шести направлениям подготовки: "Звукорежиссура", "Звуковой дизайн", "Фото- и видеопроизводство", "Анимация и 3D-графика", "Графический дизайн", а также "VR- и AR-технологии".

Планируется, что в каждой школе смогут заниматься 120 учеников, обучение рассчитано на два года. Обе школы должны открыться уже в следующем году.