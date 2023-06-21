Большинство опрошенных граждан Молдавии выступили против отмены Дня Победы

Согласно исследованию Intellect Group, 67% респондентов воспринимают это предложение правящей Партии действия и солидарности отрицательно

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Большинство граждан Молдавии не одобряют инициативу властей отменить празднование Дня Победы. Как свидетельствуют представленные в среду данные опроса социологической компании Intellect Group, 67% респондентов воспринимают это предложение правящей Партии действия и солидарности отрицательно.

"Граждан Молдавии попросили ответить, как они относятся к решению властей отменить празднование Дня Победы 9 мая. На этот вопрос 67% ответили отрицательно, всего 12% опрошенных готовы ее поддержать. Не интересуются вопросом - 14%, не знают о нем или не смогли ответить на вопрос еще 7%", - сказал на брифинге один из представителей социологической компании.

Опрос проводился с 15 по 19 июня, в нем по репрезентативной выборке приняли участие 1 056 человек из 83 населенных пунктов.

Ранее в среду правительство Молдавии одобрило законопроект правящей партии об отмене празднования 9 мая Дня Победы и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Оппозиционные партии раскритиковали это решение у парламента прошли протесты общественности, представители которых обратили внимание, что в ходе избирательной кампании президент Майя Санду обещала не препятствовать празднованию Дня Победы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициатива молдавских властей об отмене празднования Дня Победы разработана по западным лекалам, а Санду рискует повести страну по украинскому сценарию, отдав ее под внешнее управление.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Ежегодно в День Победы на акцию "Бессмертный полк" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей, возглавляют шествие бывшие президенты страны Владимир Воронин и Игорь Додон.